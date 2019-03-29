"Единая Россия": спортзалы малых городов будут работать

Партийцы вместе с Минпросвещения РФ готовят новую инициативу

Спорт должен быть доступным подрастающему поколению в каждом уголке страны, считают в "Единой России". Между тем почти треть школ в РФ не имеет нормальных спортзалов, которые не требовали бы ремонта.

В партии детскому спорту посвящен отдельный проект с одноименным названием, который вместе с Минпросвещения РФ готовит новую инициативу. Благодаря ей будут реконструированы спортзалы в школах, расположенных в малонаселенных пунктах. Соответствующие поправки в документе появятся до конца года, заверила координатор партпроекта, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина.

"Надеюсь, что за год мы сможем внести соответствующие правки в нормативно-правовую документацию программы и со следующего года включить в реализацию направления общеобразовательные учреждения, расположенные в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек",

– выразила надежду Роднина, отметив, что министр просвещения РФ озаботилась строительством спортивных объектов в малых городах. По словам депутата, в регионах заинтересованы в реконструкции сельских спортзалов, 4 688 из которых уже отремонтированы, и постоянно просят расширить географию данного направления.

На сегодняшний день в рамках партпроекта порядка 300 помещений перепрофилировано под спортивные, оснащено около 2 тысяч спортплощадок. Работа по данному направлению будет продолжена, заверила Роднина. В этом году на эти цели выделено 1,455 млрд руб.