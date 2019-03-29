"Единая Россия" расскажет Медведеву о проблемных нацпроектах Владимирской области

Отчет предоставит Группа контроля партии

"Единая Россия" отслеживает, как отрабатываются национальные проекты в регионах. Этим занимается специально созданная Группа контроля. О результатах ее первого визита во Владимирскую область активисты доложат председателю партии Дмитрию Медведеву, сообщил заместитель координатора объединения, депутат Госдумы Денис Москвин. Однако прежде отчет получил секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак. Он первым познакомится с проблемной повесткой.

"Наша задача заключается в том, чтобы на территории региона не осталось ни одного проблемного объекта в реализации нацпроектов, чтобы все средства были эффективно использованы",

– заявил парламентарий, отметив, что поездка Группы обнажила сразу несколько болевых точек: это недостаточная открытость и отсутствие информации о нацпроектах. Между тем, подчеркнул депутат, население провинции имеет право знать, куда расходуются выделенные на них деньги, "куда идет каждый рубль из триллионов".

"Ключевой пункт нашей работы – добиться того, чтобы информация была в открытом доступе, чтобы власти показали, что, где и в какие сроки должно быть построено или сделано", – резюмировал Москвин и привел в пример портал по созданию комфортной городской среды (gorsreda.avo.ru).

Партиец обратил внимание на недальновидность региональной власти, которая вовремя не воспользовалась федеральной программой и упустила возможность дополнительно открыть 113 ясельных мест. В итоге руководству Владимирской области пришлось возвращать средства в бюджет.

"И 113 малышей в этом году не смогут пойти в ясли",

– констатировал законодатель, поделившись планами "Единой России", которая намерена за каждым нацпроектом закрепить ответственного депутата от партии. Он будет следить за сроками и конкурсной документацией. Его контакты вместе с координатами подрядчика и информацией о строительстве появятся на специальном сайте "ЕР".