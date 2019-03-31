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Судьба Порошенко определена

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Политик уже понимает, что не станет новым президентом Украины

В воскресенье, 31 марта на Украине проходят президентские выборы. Пока страна голосует и определяется с дальнейшим курсом на ближайшие несколько лет, эксперты, политики и просто неравнодушные высказываются наперебой. Общей точки зрения ни у кого нет – все говорят разное. О том, что может произойти с пока еще лидером Петром Порошенко рассказала ясновидящая, таролог Марианна Абравитова

"Порошенко уже понимает, что не станет президентом и скорее всего покинет пределы Украины. Он не хочет никаких жестких разбирательств, но прекрасно понимает, что это начнется. Поэтому он продумал себе сразу несколько путей отступления", – говорит Марианна. 

По ее словам, слухи о том, что Петра Порошенко могут быть проблемы с алкоголем отчасти правдивы. 

"Жить на Украине он не будет, поедет туда, где по его мнению, ему безопасно. Судьба же его очень тяжелая. Человек он больной и еще вероятно, болен алкоголизмом.  Все кто делал на него ставку из-за рубежа, то же уже махнули на него рукой. Он поселится за границей, станет простым смертным, частным лицом, останется бизнесменом предпринимателем. Будущее его связано с алкоголем и деградацией личности", – заявила она.

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