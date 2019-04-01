Мосгоризбирком: Голосовать на выборах 8 сентября смогут только москвичи

Поправки в выборное законодательство рассмотрят не раньше осени

Граждане без постоянной прописки в Москве не смогут проголосовать на выборах в Мосгордуму, намеченных на 8 сентября. Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме.

В комиссии уточнили, что наличие временной регистрации недостаточно для участия в голосовании. Дело в том, что такую поправку к законодательству рассмотрят только после думских выборов, а если она будет принята на федеральном уровне, то все равно вступит в силу только после начала работы нового созыва Мосгордумы.

Речь идет о законопроекте №6551937 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", инициированном Конституционным судом.

"Он позволит участвовать в голосовании россиянам, не имеющим прописки по месту жительства, но зарегистрированным по месту пребывания в определенном регионе не позднее чем за три месяца до дня выборов. Для этого им нужно будет подать заявление о голосовании по месту нахождения ("мобильный избиратель")", – сообщили в пресс-службе Мосгоризбиркома.

Решение о недопуске избирателей без постоянной регистрации в Москве было принято в минувшую пятницу, 29 марта, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. По его словам, обсуждение вопроса прошло в "дискуссиях, объяснениях и согласованиях".

Однако возможность участия в голосовании при наличии временной регистрации в Москве может появиться после 2023 года. В Мосгоризбиркоме выработали концепцию этого проекта, которая нужна для приведения городского законодательства в соответствие с федеральным. Вероятно, ее опробуют на выборах мэра Москвы 2023 года. Условия для участия в голосовании без постоянной прописки станет наличие регистрации по месту фактического проживания не менее чем за три месяца до дня выборов.