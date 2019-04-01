Отношения Грузии и России находятся под анестезией

Тбилиси отказывается играть на руку Москве

Грузия упрямо держит курс в НАТО и ЕС, и России не удастся свернуть ее с выбранного пути, заявила президент страны Саломе Зурабишвили. Главу государства не тревожит заморозка двусторонних отношений. Главное, считает она, лишь бы хуже не было.

"Отрицательный момент заключается в том, что положение дел будто заморожено, мы можем только всячески пытаться, чтобы не стало хуже",

– поделилась политик в интервью немецкому Spiegel. Автор материала отмечает стремление Зурабишвили "отказаться от влияния России в пользу ЕС" и задается вопросом, как это желание осуществить.

"Мы должны быть полны решимости не играть россиянам на руку",

– рассказала о своих намерениях президент, отметив, что Москва не может диктовать условия Тбилиси. А Грузия, в свою очередь, "отстранена" от происходящего в Абхазии и Южной Осетии, независимость которых РФ признала в августе 2008 года. С того момента длится обида расположенной на стыке Европы и Азии страны.

