Вашингтон испугался союза России с Китаем

Сенат предупреждает: Москва и Пекин могут навредить американской энергосистеме

У двух главных конкурентов США имеются в распоряжении инструменты, которые позволяют им вызвать перебои в поставках электричества и газоснабжении страны. С таким предупреждением выступили члены верхней палаты Конгресса США Ангус Кинг – младший и Джо Мэнчин.



Сенаторы написали письмо президенту Североамериканской корпорации по вопросам надежности энергоснабжения, в котором спросили его о принимаемых мерах безопасности, передает RT.

"Настоящим письмом мы запрашиваем информацию о мерах Североамериканской корпорации по вопросам надёжности энергоснабжения (NERC), направленных на защиту надежного функционирования единой энергосистемы страны от ущерба, возможного в силу специфики каналов поставок, в частности из России и Китая",

– говорится в документе.

Причиной переполоха в сенате стало заявление директора Национальной разведки США Дэна Коутса. Он предупредил, что Китай с помощью цифровых диверсий может прервать поставки газа в Соединенных Штатах, а Россия якобы способна вызвать перебои в американском электроснабжении. Также Коутс отметил, что Москва и Пекин с 2014 г. "значительно укрепили сотрудничество" в энергетической, военной и технологической сферах. Видимо, это было воспринято американской разведкой как доказательство того, что РФ и КНР затевают что-то недоброе против США.

Кинг и Мэнчин напомнили в письме, что федеральное правительство ранее уже предприняло решительные шаги по устранению возможных "угроз" со стороны российских и китайских компаний.

Так, в сентябре 2017 г. власти США запретили государственным учреждениям использовать продукты "Лаборатории Касперского". А в закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2019 бюджетный год внесли положение, запрещающее использовать телекоммуникационное оборудование китайских производителей ZTE и Huawei. Сенаторы попросили руководство NERC указать, применяются ли на объектах американской энергосистемы компоненты или программное обеспечение, предоставляемые "Лабораторией Касперского", ZTE или Huawei.

Подозрения по поводу возможного вмешательства РФ в работу американской инфраструктуры появились после скандала со взломом серверов Демократической партии США перед выборами президента страны в 2016 году. Вашингтон обвинил в хакерской атаке Москву.