Умышленное убийство: Володин призвал жестко наказывать пьяных за рулем

Соответствующий законопроект уже прорабатывается депутатами профильных комитетов Госдумы

Нетрезвые водители, по вине которых погибли люди, – это те же палачи, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что пьяные за рулем калечат тысячи судеб, отбирая детей у родителей и наоборот.

Нередко хмельные автомобилисты лишают жизней целые семьи, напомнил парламентарий. Только в прошлом году по их вине на дорогах страны погибло почти 4 тысячи 300 человек, более 20 с половиной тысяч – пострадали. Преступники за баранкой, полагает Володин, должны в полной мере отвечать перед законом. По его словам, для них следует ужесточить наказание.

"Считаю, такие действия водителей надо приравнивать по уровню общественной опасности к умышленным убийствам, и ответственность должна быть соответствующая. Сел за руль в состоянии опьянения, значит, имел умысел",

– резюмировал думский спикер, уточнив, что соответствующий документ прорабатывается депутатами профильных комитетов.

Вполне возможно, что новый проект рассмотрят во время весенней сессии, полагает первый замруководителя "Единой России" по законопроектной работе Андрей Исаев. Представители разных фракций, сообщил он, настаивают, что за пьяную езду, повлекшую за собой гибель двух и более людей, нужно наказывать пятнадцатью годами заключения, а не девятью, как сейчас.

Максимальную санкцию парламентарии прописали в подготовленном документе, который направлен в Верховный суд и правительство. Положительные отзывы дадут инициативе зеленый свет.

"Сегодня, если человек погиб под колесами автомобиля, за рулем которого сидел пьяный водитель, это рассматривается как неумышленное преступление, что, с нашей точки зрения, по существу неверно",

– пояснил законодатель. И добавил, что ДТП, в которых гибнут люди по вине пьяных водителей, следует относить к категории умышленных злодеяний, передает ТАСС.

Первый зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила актуальность данной инициативы, ведь впереди летние каникулы. Она считает, что с рассмотрением нового документа затягивать нельзя.

“Садясь за руль автомобиля, человек должен осознавать, что в таком состоянии он является угрозой”,

- пояснила депутат, упомянув о страшных трагедиях на городских и федеральных трассах. “Водители в таком состоянии представляют общественную опасность. И ответственность за это должна быть соответствующая”, – заключила Окунева.

Парламентскую идею полностью поддерживают активисты межрегионального общественного движения за права пешеходов "Союз пешеходов". Человек, который сел за руль под градусом, на дороге представляет серьезную опасность, констатировал председатель объединения Владимир Соколов. По его словам, меры, предложенные Володиным, давно используются в европейской практике.

"Пьяный человек совершает умышленное убийство, нарушает несколько законов",

– резюмировал Соколов в интервью "Утру". Он добавил, что "без ужесточения наказания мы никак не избавимся от этой проблемы – пьяных водителей на дорогах. Это необходимо было сделать давно".

С мнением главы "Союза пешеходов" согласен руководитель общественного проекта "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль. Правда, его предложение более суровое.

"Я за то, чтобы вернуть смертную казнь по отношению к тем водителям, которые повинны в смерти людей на дорогах, тем более, если они убежали с места ДТП и находились в состоянии алкогольного опьянения", – цитирует эксперта издание "Дни.Ру".

С покушением на убийство сравнил пьяную езду мастер спорта по автогонкам Михаил Горбачев. Очень часто беспечность нетрезвого водителя и его алкогольная бравада приводят к необратимым последствиям.

"Пьянство за рулем – сильно отягчающее обстоятельство. Я выступаю за то, чтобы к подобного рода преступлениям применялись меры, приравненные к наказанию за убийство",

– отрезал автоэксперт, рассказав историю о двух немецких автомобилистах подшофе. В процессе пьяной гонки один из храбрецов сбил пешехода. В результате оба водителя оказались за решеткой до конца жизни. При этом обжаловать приговор они могут лишь через 15 лет.