У участников праймериз от "Единой России" стартовали дебаты

Словесные поединки продлятся до 15 мая

В "Единой России" начались публичные дискуссии. В ораторском мастерстве соревнуются участники предварительного голосования (ПГ). Это обязательное условие для всех кандидатов. Отступать от него нельзя.

Дебаты проводятся как для опытных политиков, так и для новичков. Каждый из них должен выступить минимум на двух площадках.

Наблюдать за состязанием единороссов-ораторов может каждый избиратель. Онлайн-трансляции ведутся на сайте pg.er.ru, рассказал замсекретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Александр Грибов. Там же можно познакомиться с графиком проведения публичных дискуссий.

"Дебаты – это одно из ключевых мероприятий в процедуре предварительного голосования. Это возможность для кандидатов проверить себя в публичной политике, заявить свою позицию по самым острым и актуальным вопросам",

– отметил парламентарий, уточнив, что только на этой неделе дебаты пройдут на 70 площадках, где кандидаты обсудят 10 актуальных тем. В частности, участники праймериз будут рассуждать на тему медицины, экологии, ЖКХ, экономики, спорта, культуры. Словесные поединки единороссов продолжатся вплоть до 15 мая.

Депутат также напомнил, что на помощь начинающим политикам придет партпроект "ПолитСтартап", в котором предусмотрена необходимая образовательная программа.

Напомним, "Единая Россия" – первая и пока единственная в стране партия, кандидаты которой сначала проходят отбор путем предварительного голосования. В этом году единым днем ПГ объявлено 26 мая.