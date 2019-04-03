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"Диктант Победы" "Единой России" напишут во всем мире

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Зыков Кирилл.
К акции партии присоединятся более 20-ти стран

Как жители разных стран ориентируются в хронологии событий Великой Отечественной войны, знают ли памятные даты и имена героев, 7 мая проверит "Единая Россия". В этот день пройдет всероссийская историческая акция "Диктант Победы" партпроекта "Историческая память".

Она охватила 22 государства. Вместе с россиянами его напишут жители Абхазии, Австрии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнама, Германии, Дании, Израиля, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Польши, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Чехии и Южной Осетии. В этом году акция приурочена к 74-летию Великой Победы, рассказал координатор проекта, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"В этих странах живет много наших соотечественников и в целом большое количество людей, интересующихся русской историей, и "Россотрудничество" открывает там представительства, дома дружбы, которые являются центром притяжения русского мира",

пояснил единоросс, отметив, что в год 75-летия центрального исторического события XX века к международному "флэшмобу" присоединятся Великобритания, Франция и США.

Фото: ER.RU

В России на сегодня обозначены 334 площадки в 54-х регионах. Больше всего их будет в Мордовии, Белгороде и Волгограде. На порядок меньше – в Брянске, Краснодаре, Воронеже, в Башкирии и ЯНАО. В первую очередь, диктант проведут в областных центрах, в городах воинской славы и городах-героях, в городах с населением от 500 тыс. человек. Помощь в организации площадок оказывают Рособрнадзор, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, общественное движение "Волонтеры Победы", Организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Задания майского испытания, составленные историками, будут содержать вопросы об исторических личностях, плакатах военной эпохи, об основных событиях, памятниках монументального искусства. Не лишними в день тестирования будут знания дат и военной географии. В итоге в "Диктант Победы" включат вопросы, которые пройдут экспертизу на соответствие госстандартам. Ее проведет Федеральный институт педагогических измерений Рособрнадзора.

Активисты проекта "Единой России" "Историческая память" следят за состоянием памятников павшим воинам, которых в стране насчитывается свыше 90 тысяч. Кроме того, партийцы проводят активную патриотическую работу. Они курируют в регионах ряд проектов. Самые известные из них – "Защитникам Отечества посвящается…", "Вахта памяти", "Свеча памяти".

Ксения АНДРЕЕВА
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