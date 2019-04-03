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НАТО отказалась быть марионеткой США

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон лишили возможности поставить во главу альянса своего протеже

Выборы генсека НАТО пройдут на два года раньше срока для того, чтобы помешать американцам повлиять на процедуру голосования. В организации опасаются, что Вашингтон постарается "пропихнуть" на этот пост своего преемника.

Источники The Times рассказали, что сроки голосования были сдвинуты на 2022 г., чтобы ограничить главе Белого дома Дональду Трампу возможность вмешаться в процедуру. Другой источник добавил, что срок полномочий генсека альянса Йенса Столтенберга продлили на два года для того, чтобы смена главы организации прошла после президентских выборов в США, намеченных на ноябрь 2020 года.

С самого начала своего правления Америкой Трамп ведет финансовую тяжбу с НАТО, требуя от стран – членов блока перечислять в бюджет организации больше денег. Таким способом американский лидер пытается облегчить бремя США, которые вносили наибольший вклад в общий котел.

Очевидно, что Трамп пойдет на второй президентский срок. Видимо, в НАТО хотят провести свои выборы раньше, чтобы обезопасить себя от попыток вмешательства со стороны американского лидера. Если того, конечно, переизберут на родине.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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