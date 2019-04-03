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Россия и Казахстан сближаются без Назарбаева

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Уход Елбасы вывел отношения стран на новый уровень

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые в статусе главы государства встретился с лидером России Владимиром Путиным. Встреча состоялась в Москве и получилась очень теплой. Токаев передал коллеге привет от Нурсултана Назарбаева, Путин же ответил взаимной учтивостью. Ну а казахстанские СМИ обратили внимание на то, как к Токаеву буквально "подбежал" поздороваться министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Действительно, встреча выглядела так, словно встречаются давно знакомые друг с другом политики. Токаев пообещал придерживаться во внешней политике того же курса, что и Елбасы, передает РИА "Новости".

"Моя задача состоит в том, чтобы обеспечить преемственность данной стратегии, особенно в том, что касается наших взаимоотношений с РФ", – сказал глава Казахстана и добавил, что сегодня отношения "являются эталонными", как любил говорить Елбасы, передает "360".  

По словам посла России в Казахстане Алексея Бородавкина, Путин в прошлом неоднократно встречался с Токаевым, когда тот еще не был у руля страны. Но это встреча особенная, поскольку они оба находятся в равном статусе.

"Теперь президенты должны будут установить более глубокие и доверительные отношения между собой, пообщаться по-человечески", – цитирует его издание "Спутник Казахстан".

Помимо каких-то чисто человеческих моментов эта встреча может принести и практические результаты. Бородавкин считает, что можно ожидать нового импульса в сотрудничестве России и Казахстана, заключения важных соглашений в политике и экономике, да и других областях. Одной из приоритетных задач перед странами дипломат считает решение вопроса совместной безопасности, внешнеполитического и особенно экономического партнерства. И эти ожидания уже начали потихоньку оправдываться. На встрече Путина и Токмаева страны договорились о газоснабжении комплекса "Байконур", пишет Тelegram-канал "Раньше всех. Ну почти". Кроме того, по итогам встречи Пути предложил построить в Казахстане АЭС по российским технологиям, пишет ТАСС.

"Сейчас мы выходим на новую ступень в этой области – на создание совместных промышленных производственных цепочек. И это новая ступень интеграции в наших отношениях", – заявил Бородавкин.

Также он ждет дальнейшего сближения в космической сфере в рамках программы "Байтерек" и участия России в развитии атомной энергетики. Уже сейчас в Казахстане работают совместные с РФ предприятия.

Даже на личностном уровне между народами дипломат отметил тесные связи, назвав их "бесценным капиталом". Контакты между народами особенно важно наращивать, подчеркнул он. В этом контексте совершенно спокойными можно быть за решение языкового вопроса в Казахстане. Страна переходит на латиницу и убирает надписи на русском языке с банкнот. По мнению Бородавкин, в данном случае речь идет всего лишь о поиске самоидентичности.

"Язык, история, культура – это все элементы самоидентичности народа Казахстана. Для меня странно звучат какие-то сетования по поводу того, что в Казахстане казахского языка становится больше: это естественный и правильный процесс", – сказал он в эфире радио "Спутник Казахстан".

Ущемления русского языка нет и в помине, руководители страны продолжают общаться на нем не только друг с другом, но и с народом.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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