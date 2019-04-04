Москве не понравилось, что "вождя народов" приравняли к террористам

Министерство иностранных дел РФ сочло оскорбительным заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, в котором он приравнял советского лидера Иосифа Сталина к кровавым тиранам и террористам. Свое возмущение по этому поводу выразил замглавы ведомства Александр Грушко.



По мнению дипломата, норвежец Столтенберг должен быть благодарен Красной армии и ее главнокомандующему за то, что они освободили Норвегию от нацистов в годы Второй мировой войны, передает телеканал "360".

"В Норвегии, которую Красная армия освобождала от немецко-фашистских захватчиков, вчера многие сгорали от стыда",

– заявил Грушко (цитируется по РИА "Новости").

Заместитель министра в то же время не уточнил, почему, по его мнению, жители Норвегии одновременно не могут быть благодарны советским солдатам за освобождение страны и при этом критически относиться к манере правления и преступлениям советского диктатора.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Конгрессе США, поставил в один ряд с Иосифом Сталиным запрещенную в РФ террористическую группировку "Исламское государство" и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

"У свободы есть враги, и их нужно сдерживать. Если сдерживание не срабатывает, нужно сражаться: Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а (запрещенную в РФ террористическую организацию) ИГ нельзя было бы победить диалогом", – приводит слова чиновника издание The Hill.

Стоит отметить, что ранее репрессивную политику Сталина публично осудил президент РФ Владимир Путин. "Репрессии имели место быть. Это факт. От них пострадали миллионы наших сограждан. И такой способ управления государством, достижения результата – неприемлем", – заявил глава государства в документальном фильме кинорежиссера Оливера Стоуна.