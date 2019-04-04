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В НАТО признали неизбежной войну против России

Фото: www.globallookpress.com
Без "российской угрозы" существование блока теряет всякий смысл

Эксперты Североатлантического альянса изучили три возможных сценария развития организации, но в каждом из них наша страна рассматривается Западом в качестве противника. Таким образом, фантомная "российская угроза" является единственным оправданием усиления организации.

Пути развития военного блока представлены в докладе Оборонного колледжа НАТО, который приурочен к 70-летнему юбилею организации. Сценариев всего три – "хороший", "плохой" и "ужасный", передает RT.

При первом НАТО сумеет преодолеть кризис и перейти в "новую эру". При этом при формировании будущих целей организации следует опираться не на финансовую или военную составляющую, а на политическое обоснование присутствия в том или ином регионе, отмечают авторы доклада.

Фото: www.globallookpress.com

При "плохом" сценарии неспособность государств-участников определить ключевые задачи организации приведет "к регионализации НАТО и уменьшению роли альянса в вопросах мирового порядка". Наконец, при "ужасном" сценарии Североатлантический альянс полностью утратит геополитические позиции, а обеспечение оборонной безопасности стран-участников станет неактуальным.

Россия упоминается во всех трех вариантах сценария. При благоприятном развитии событий НАТО и его союзникам нужно будет учитывать "стремление России к пересмотру мирового порядка". В "плохом" сценарии прогнозируется, что НАТО сможет сдерживать атаки на своей территории, но ей придется бороться с внутренним политическим расколом вследствие применения Россией "мягкой силы". В самом худшем случае смена приоритетов США в сторону Азии приведет к увеличению значимости России в противодействии континентальным угрозам, говорится в документе.

Российские эксперты полагают, что повышенный интерес к нашей стране объясняется тем, что для НАТО "российская угроза" сейчас является единственным способом объяснить существование организации и необходимость поддерживать ее обороноспособность.

"Так как НАТО – это военный союз, противник – это основная организующая составляющая политического блока. Поэтому Москва притягивает интересы основных игроков. Если Москва перестанет быть потенциальным противником, встанет вопрос: против чего существует военный блок, против какого типа военной угрозы?"

– заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

По этой причине НАТО выгодно воспринимать Россию как "наследницу Советского Союза", указал политолог Александр Асафов.

Сегодня НАТО отмечает свой 70-летний юбилей, напоминает "5 канал". Североатлантический альянс был создан в 1949 г. как "цивилизованное единство" для противостояния "советской угрозе". За прошедшие десятилетия альянс вырос с 12 до 29 государств. Основные торжества в честь юбилея проходят в Вашингтоне на саммите министров иностранных дел стран-членов блока.

Андрей ФИЛАТОВ
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