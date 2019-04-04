Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
В Западной Европе сильно снизился уровень поддержки НАТО. Особенно
заметна эта тенденция в ведущих государствах еврозоны – Германии, Франции,
Великобритании.
Об этом пишет немецкое издание DW со ссылкой на социологический институт YouGov.
За последние два года доля симпатий немцев упала с 68% до 54%, среди французов – с 54% до 39%. Британских сторонников НАТО стало меньше на 14% – 59%. Также показатели поддержки блока ухудшились в Норвегии (с 75% до 66%) и Дании (с 80% до 70%). Лишь в США доля сторонников НАТО сократилась минимально, на 3% и составляет сегодня 44%.
Также социологи отметили, что жители европейских стран все меньше хотят, чтобы альянс оказывал военную помощь кому-либо из "своих". Все больше становится граждан, которые не хотели бы помогать Турции, Румынии и Украине. Причем последние две страны отказываются защищать в случае агрессии большинство немцев и французов.
Кандидат на пост главы Украины пройдет тест на наличие пагубных привычек
В мэрии рекомендовали не разговаривать с мошенниками