Жители Германии и Франции не хотят, чтобы альянс помогал Незалежной

В Западной Европе сильно снизился уровень поддержки НАТО. Особенно заметна эта тенденция в ведущих государствах еврозоны – Германии, Франции, Великобритании.



Об этом пишет немецкое издание DW со ссылкой на социологический институт YouGov.

За последние два года доля симпатий немцев упала с 68% до 54%, среди французов – с 54% до 39%. Британских сторонников НАТО стало меньше на 14% – 59%. Также показатели поддержки блока ухудшились в Норвегии (с 75% до 66%) и Дании (с 80% до 70%). Лишь в США доля сторонников НАТО сократилась минимально, на 3% и составляет сегодня 44%.

Также социологи отметили, что жители европейских стран все меньше хотят, чтобы альянс оказывал военную помощь кому-либо из "своих". Все больше становится граждан, которые не хотели бы помогать Турции, Румынии и Украине. Причем последние две страны отказываются защищать в случае агрессии большинство немцев и французов.