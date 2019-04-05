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Мэра Риги выгнали с поста

В течение 30 дней он может вернуться на работу, если такое решение примет суд

Нил Ушаков лишился поста мэра Риги. От должности его отстранил министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце.

Ушаков в течение 30 дней может обжаловать это решение в суде, передает издание Latvijas Vēstnesis".

При этом поводом для увольнения стали "неисполнение установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов".

Нил Ушаков занимал пост мера Риги с 2009 года.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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