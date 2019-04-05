Мэра Риги выгнали с поста

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Нил Ушаков лишился поста мэра Риги. От должности его отстранил министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце.
Ушаков в течение 30 дней может обжаловать это решение в суде, передает издание Latvijas Vēstnesis".
При этом поводом для увольнения стали "неисполнение установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов".
Нил Ушаков занимал пост мера Риги с 2009 года.
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