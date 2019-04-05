Соединенные Штаты не успевают вкладываться в разработку военной техники

Президент США Дональд Трамп, видимо, устал тратить огромные деньги на вооружение для защиты страны. Политик призвал Россию и Китай договориться и сократить расходы на создание военной техники. Об этом он заявил на встрече с китайским вице-премьером Лю Хэ.

"Россия, Китай и мы – мы производим оружия на сотни миллиардов долларов, включая ядерное оружие. Это просто смешно. Я бы сказал, что и Китай, и Россия согласятся, что это не имеет смысла",

– цитирует Трампа РИА "Новости".

Глава США добавил, что сэкономленные средства можно направить "на продуктивные вещи", которые поспособствуют долговременному миру на планете.

С этой идеей согласился китайский вице-премьер Лю Хэ.

Напомним, что Вашингтон вышел из договора о ракетах средней и меньшей дальности. При этом Дональд Трамп заявил, что возможна разработка другого соглашения по контролю над вооружениями, которое бы включало Китай.