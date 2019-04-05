Альянс показал свое истинное лицо, и теперь ему уже не отмыться

Североатлантический альянс угрожает мировой безопасности. Поэтому чем раньше страны Запада придут к решению о его роспуске, тем лучше будет для всех. Такое мнение высказал член комитета бундестага по обороне Александр Ной.



Вооруженные силы альянса используются лишь для защиты "имперских интересов" США. Они регулярно нарушают нормы международного права и разжигают военные конфликты, написал политик в статье для портала Die Freiheitsliebe. К примеру, за последние десятилетия альянс не раз "показывал свое истинное лицо", устроив бомбардировки Югославии или развязав войну в Афганистане.

Накануне НАТО отпраздновало свое 70-летие. Эту дату Ной назвал "не поводом для праздника, а скорее возможностью наконец-то одуматься, пока еще не стало слишком поздно". Депутат предложил создать на месте альянса новую коллективную систему безопасности с участием России.

"Этому необходимо положить конец. Левая партия поэтому требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а саму НАТО распустили и вместо нее создали коллективную систему безопасности при участии России, которая провозгласила бы разоружение своей главной целью",

– отмечается в материале.

Пока же такой шаг представляется мало осуществимым. Опасаясь утраты своего "господствующего идеологического и экономического положения", НАТО активно наращивает вооружение и идет на обострение отношений с Россией и другими опасными, по мнению представителей альянса, странами.

Ранее Ной заявлял о том, что Россия не представляет ни малейшей угрозы для ЕС. По его данным, в германском правительстве не располагают данными о том, что наша страна собирается напасть на страны НАТО или их союзников, передает РИА "Новости".

О том же говорил и руководитель исследовательских проектов Германо-российского форума Александр Рар. Страны НАТО обещают поддерживать Польшу и Прибалтику и выполнять определенные функции по их защите, но при этом им необходимо говорить о бессмысленности заявлений о российской угрозе, отмечал эксперт.