Альянс под руководством США попробует втянуть Киев в войну с Москвой

В Черном море состоятся масштабные учения НАТО "Морской щит". Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что таким образом Альянс подталкивает Украину к новым провокациям в Керченском проливе.

По его словам, ситуация в Незалежной очень сложная и американцы хотят помочь изменить ситуацию, однако для этого нужно обострение конфликта либо на Донбассе, либо с Россией.

"Эта провокация готовилась и раньше. Немцы отказались принять в ней участие, но свои услуги предложила Канада. В любой момент НАТО может пойти на провокацию в нарушение международного законодательства, а также законов Российской Федерации",

– цитирует Клинцевича РИА ФАН.

При этом корабли НАТО не имеют права заходить в Керченский пролив, поэтому украинские судна пойдут в одиночестве.

"США будут вести войну с Россией до последнего украинца. Благо что российские Вооруженные силы пока что в этом процессе не участвуют", – добавил политик.

В учениях в Черном море примут участие свыше 2500 военнослужащих, более 22 кораблей, катеров, вспомогательных судов и подводных лодок, 10 самолетов и вертолетов.