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"Единая Россия" определилась с кандидатом в Верховный Совет Хакасии

Ольга Баталина и Наталья Кокорева. Фото: ER.RU
Единоросс Наталья Кокорева пообещала приложить все усилия во благо родного региона

За депутатский мандат в Верховном совете Хакасии от "Единой России", который досрочно сложил с себя Евгений Серебренников, поборется Наталья Кокорева.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Кокореву зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты в составе регионального списка по республиканскому избирательному округу (территориальная группа №23 и 3). По ее словам, она рада оказанному доверию со стороны однопартийцев и намерена оправдать возложенные на нее ожидания.

"Очень важно, что "Единая Россия" поддерживает активных, целеустремленных людей, дает им шанс проявить себя в политической жизни и привнести в нее свои идеи и проекты, а в дальнейшем реализовать их на практике. Я сделаю все, чтобы в полной мере оправдать оказанное мне доверие",

– сказала она.

Наталья Кокорева родилась в Хакасии в селе Нижний Курлугаш. Сперва она получила высшее образование по специальности "Менеджер социокультурной деятельности", а затем прошла курс переподготовки в сфере государственного и муниципального управления. Кроме того, за ее плечами успешное обучение в Высшей партийной школе "Политический лидер". 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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