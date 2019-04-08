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Единороссы вышли на "Зарядку со звездой"

Фото:er.ru
Партийцы поддержали всероссийскую акцию

"Единая Россия" не проходит мимо чужой беды и помогает не только словом, но и делом. Партийцы участвуют практически во всех социальных проектах.

Всемирный день здоровья, который отмечался 7 апреля, они встретили в детских домах и реабилитационных центрах вместе с их воспитанниками. Совместная с благотворительным фондом "ДаДобро" акция "Зарядка со звездой" прошла в 24 городах России, а также в небольших поселках и деревнях. Ребята встретились со своими кумирами из мира спорта, искусства и телевидения.

Депутат Госдумы и сопредседатель Центрального совета сторонников "Единой России" Сергей Боярский провел мастер-класс в родном Санкт-Петербурге. Парламентария встречали в региональном Благотворительном фонде реабилитации ребенка "Центр Г.Н. Романова". Законодатель отметил стойкость и пациентов, и их родителей.

"Вместе с Центром поддержки гражданских инициатив мы хотим показать, что они не одни в борьбе со своим недугом, – подчеркнул Боярский. – Здесь находятся ребята, которые очень крепки духом. Благодаря силе воли и профессиональной помощи специалистов, применяющих широчайший спектр физических активностей для эффективной реабилитации, у них уже многое получается".

Сергей Боярский. Фото:er.ru

В Казани перед подопечными детского дома Приволжского района на зарядку вышел депутат Госдумы, ватерполист, двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Ирек Зиннуров. По его словам, в таком возрасте, в котором находятся сейчас эти ребята, просто необходимо привлечь их внимание к физической активности.

"Подобные акции необходимы, поскольку очень важно время от времени на конкретных примерах рассказывать детям, как человек преодолевает какие-то препятствия, идет к своей цели. Для многих такой целью является именно здоровье", – пояснил законодатель.

В Екатеринбург пожаловал не менее звездный гость. Для юных земляков из школы-интерната зарядку устроил один из самых известных в России биатлонистов Антон Шипулин. Шестикратный призер чемпионатов мира, двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, заслуженный мастер спорта рассказал ребятам, что каждый день пробегает по 5-10 км, и посоветовал им не пренебрегать зарядкой.

"Всем советую следить за своим здоровьем, держать в тонусе мышцы. Чем больше вы будете заниматься спортом, тем меньше времени и желания у вас будет заводить вредные привычки", – констатировал Шипулин.

"Зарядка со звездой" – далеко не первый совместный проект партии и фонда. Ранее единороссы поддержали акцию "Обычное дело", благодаря которой помогли с вещами нуждающимся, и "Зеленые игры", где собрали около 8 т батареек.

Ксения АНДРЕЕВА
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