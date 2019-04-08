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Визит премьера Норвегии в Россию начался с конфуза

Эрна Сульберг. Фото: www.globallookpress.com
Политик с севера Европы торопливо вцепилась в букет

На Арктический форум в Северной столице съехались высокопоставленные делегаты из Финляндии, Швеции и Норвегии. От последней прибыла премьер-министр Эрна Сульберг. Ее у самолета ждал букет, который она рьяно и ловко схватила у представителя РФ. 

На кадрах видно, что встречающий не спешил отдавать цветы. После приветствия он шел рядом с Сульберг. Тогда инициативу проявила она сама, Повернувшись к спутнику, глава кабмина ловко ухватила то, что ей  причиталось вот уже порядка 10-ти секунд. Ушлость норвежского премьера стала поводом для шутки в Сети. 

"Вот вам и все крики феминисток. Как живо Эрна схватила букет-то",

иронично отметила пользовательница в комментариях под видео.   

Тут стоит вспомнить историю с президентским букетом, когда Владимир Путин встречал Ангелу Меркель с нежным букетом, в котором западные феминистки усмотрели скрытое оскорбление. Мол, российский лидер подарил цветы, чтобы лишний раз подчеркнуть: канцлер ФРГ, прежде всего, женщина, а потом уже политик. 

К слову, Сульберг досталось еще и за внешний вид. Она прилетела в Санкт-Петербург в "кричащем" платье и кардигане цвета индиго. Дополнила образ яркая сумка. В памяти невольно всплыл образ Нины Хрущевой на фоне Жаклин Кеннеди. 

Ксения АНДРЕЕВА
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