Визит премьера Норвегии в Россию начался с конфуза

Политик с севера Европы торопливо вцепилась в букет

На Арктический форум в Северной столице съехались высокопоставленные делегаты из Финляндии, Швеции и Норвегии. От последней прибыла премьер-министр Эрна Сульберг. Ее у самолета ждал букет, который она рьяно и ловко схватила у представителя РФ.

На кадрах видно, что встречающий не спешил отдавать цветы. После приветствия он шел рядом с Сульберг. Тогда инициативу проявила она сама, Повернувшись к спутнику, глава кабмина ловко ухватила то, что ей причиталось вот уже порядка 10-ти секунд. Ушлость норвежского премьера стала поводом для шутки в Сети.

"Вот вам и все крики феминисток. Как живо Эрна схватила букет-то",

– иронично отметила пользовательница в комментариях под видео.

Вот вам и все крики феминисток. Как живо Эрна схватила букет-то ))) https://t.co/S03s2j9H8R — Одна умная девочка (@letavitsa) 8 апреля 2019 г.

Тут стоит вспомнить историю с президентским букетом, когда Владимир Путин встречал Ангелу Меркель с нежным букетом, в котором западные феминистки усмотрели скрытое оскорбление. Мол, российский лидер подарил цветы, чтобы лишний раз подчеркнуть: канцлер ФРГ, прежде всего, женщина, а потом уже политик.

К слову, Сульберг досталось еще и за внешний вид. Она прилетела в Санкт-Петербург в "кричащем" платье и кардигане цвета индиго. Дополнила образ яркая сумка. В памяти невольно всплыл образ Нины Хрущевой на фоне Жаклин Кеннеди.