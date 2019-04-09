Москве приписали коварный план по захвату мира

Поддержка Москвой режимов-изгоев взбудоражила Запад

Американская пресса набросилась на президента РФ Владимира Путина за то, что он контактирует с представителями "нерукопожатных" государств – Суданом, Северной Кореей, Ливией, Сирией. На Западе уверены, что Кремль строит "империю зла", чтобы повести наступление на "прогрессивное человечество". На самом же деле эти страны стремятся при помощи РФ прорвать международную изоляцию, в которую ее загнали США и их союзники.



Огромный резонанс в Америке вызвала статья в журнале Time на эту тему, озаглавленная "Как Путин создал разношерстную империю тиранов и государств-неудачников". В ней говорится, что за Владимиром Путиным "закрепилась репутация защитника" неугодных Западу стран.

"В Сирии, Судане и других частях арабского мира, а также в Африке и Латинской Америке его считают опорой для диктаторов, человеком, который будет защищать суверенитет своих союзников, независимо от силы давления, которое на них оказывает Запад. Именно это и есть основная причина, по которой Россия создала себе разношерстную империю из автократий-изгоев и наполовину недееспособных государств. Именно поэтому диктаторы по всему миру выстраиваются в очередь, чтобы подписать соглашения о сотрудничестве с Россией",

– говорится в материале.

В реальности желание "стран-изгоев" выстроить партнерские отношения с РФ объясняется тем, что установленные Америкой миропорядок распадается на глазах. В мире появляются альтернативные центры силы, и Россия – главный среди них.

Контакты между руководством России и Судана Запад интерпретирует как попытку Москвы оправдать все преступления тамошнего режима и захватить контроль над макрорегионом, поскольку: "Судан может стать для России ключом к Африке". Но на самом деле страна просто устала от попыток западного лагеря навязать ей свои представления о мироустройстве. Ведь в одной из крупнейших стран "черного континента" хорошо помнят британскую оккупацию в XIX в., от которой государство смогло в итоге избавиться только к середине следующего столетия.

У нашей страны с советских времен сохранилась репутация альтернативного, самостоятельного центра принятия решений. Поэтому к Москве тянутся и обращаются за помощью все, кто недоволен англосаксонским представлением о добре и зле, то есть в реальности весь мир, констатирует издание "Взгляд".

"Новый миропорядок может быть сконструирован только на основе уважения прав всех стран и цивилизаций жить своим умом. Это – главная ценность, объединяющая нас со всеми странами мира, желающими сохранить себя", – отмечается в публикации.