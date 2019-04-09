Россию заставили отказаться от "разбойного поведения"

Нашей стране поставили главное условие для возвращения в Европу

Москва имеет огромный экономический потенциал, который может быть выгоден Старому Свету. Российскую угрозу не стоит преувеличивать. Вместо этого Европа должна сделать все возможное, чтобы поспособствовать скорейшему возвращению РФ в свои ряды, пишет шведская пресса.



Финансовый ежедневник Dagens industri опубликовал статью под названием "Россия должна вернуться домой – в Европу". Ее автор называют нашу страну и ее президента "ослабленными".

"Российская экономика практически не растет, торговля в упадке, капитал уходит из страны, а бедность и безработица растут", – отмечается в статье. Все это, по мнению автора, происходит из-за "военных авантюр", по вине которых Москва оказалась "изолированной от окружающего мира".

Далее журналист долго перечисляет все "грехи" нашей страны и объясняет, почему от России отвернулся даже традиционный союзник – Германия. Попытка Москвы запугать европейцев своим мощным оружием приводит к обратному эффекту: НАТО наращивает военное присутствие вдоль российских границ. Поэтому сторонам нужен альтернативный сценарий.





"Запад и Европа должны показать России другую дорогу и другое будущее. Цель НАТО – мирная Европа, в которую также входит и Россия, и здесь тоже надо стоять на своем… У России видны хорошие предпосылки для перехода от сырьевой экономики к чему-то получше, чему-то более прибыльному и интересному. В стране действуют множество фирм в сфере высоких технологий, традиционно там очень сильна инженерия, которая до сих пор привлекает молодежь",

– говорится в публикации.

Главным условием для интеграции России в европейское политическое, экономическое и культурное пространство является отказ "от претензий на исключительность и разбойного поведения". Автор статьи настаивает на том, что "Москва и Санкт-Петербург – неотъемлемая часть Европы, и их нельзя подталкивать к Китаю", отмечает "Царьград".

Особенную выгоду от возвращения России в Европу получит и Стокгольм. "Швеция – один из десяти крупнейших инвесторов в России. Сейчас объемы торговли между странами упали, но потенциал у нее очень высокий", – таким оптимистичным посылом заканчивается этот материал.