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Наперекор НАТО: Норвегия объявила о сотрудничестве с РФ

Фото: flickr.com/7th Army Training Command
В Осло всерьез задумались над партнерскими отношениями с Москвой

Мягко говоря, натянутые отношения между Североатлантическим альянсом и Россией не является веской причиной для разногласий с последней, решили в одном из самых северных королевств Европы. Норвегия изъявила желание выстроить партнерские отношения с РФ. Речь идет о взаимных интересах в Арктике, уточнила министр иностранных дел Ине Эриксен Серейде на Международном форуме, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. 

 "Несмотря на то что имеют место напряженные отношения [между Россией и НАТО], мы по-прежнему хотим использовать наши общие интересы на севере, в Арктическом регионе, чтобы сотрудничать как можно лучше",

цитирует главу МИД королевства ТАСС. По ее словам, российско-норвежский союз, несомненно, ждет успех, учитывая, что никакого запрета на "тесное сотрудничество среди арктических стран" нет. При этом Осло продолжит предоставлять свою территорию для учений НАТО. Это также не противоречит партнерству с самым большим государством в мире.

Ксения АНДРЕЕВА
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