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Почти миллион: активисты "Единой России" выйдут на первый субботник

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
Партийцы наведут порядок во всех уголках страны

"Единая Россия" отправит многочисленную делегацию на борьбу с мусором, который зимой скрывался под слоем снега. По всей стране пройдут субботники под "предводительством" партпроекта "Чистая страна", рассказал его федеральный координатор, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

На уборку территорий, уточнил парламентарий, выйдут порядка 900 тысяч активистов ЕР, в том числе депутаты. Первый весенний субботник пройдет 13 апреля. 

"На данный момент для участия в экологических акциях, которые охватят 85 субъектов и 962 муниципалитета по всей стране, уже зарегистрировались порядка 888,5 тыс. человек, в том числе 31 тыс. – это представители депутатского корпуса "Единой России" всех уровней",

сообщил Бурматов, подчеркнув, что к субботе количество борцов за чистоту должно приблизиться к миллиону. Больше всего участников наведут порядок на улицах Мордовии, а также Самарской, Тюменской, Нижегородской и Иркутской областей. 

Фото: Агентство городских новостей

"На субботнике в Иркутске мы намерены применить практики раздельного сбора мусора для более качественной утилизации твердых коммунальных отходов", – отметил единоросс, добавив, что на Алтае партийцы расчистят также водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. В Адыгее сделают акцент на уборке территорий вокруг мемориалов. А в Курской области к наведению порядка привлекут кадетов. 

К слову, к "Чистой стране" уже примкнули 600 общественных экологических и волонтерских организаций, поведал координатор партпроекта. Данная инициатива "Единой России" объединяет представителей власти, экологов и активистов. В общем, всех тех, кому небезразлична экологическая ситуация в самой большой в мире стране. 

Ксения АНДРЕЕВА
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