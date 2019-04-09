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И без того напряженные отношения между Россией и странами Североатлантического альянса усугубляет последний. На сей раз члены НАТО во главе с американскими кураторами проигнорировали приглашение Москвы, где через две недели стартует конференция по международной безопасности.
Несмотря на то что альянс имеет непосредственное отношение к данной теме, его представители объявили РФ бойкот. О возмутительном поведении Запада поведал замглавы Минобороны Александр Фомин.
Он отметил, что, как и прежде, государства-члены НАТО вошли в список приглашенных, в том числе его "военно-политическое руководство".
"Но США от участия отказались, а европейские государства, придерживаясь принципа так называемой евроатлантической солидарности, тоже воздерживаются от контактов с Минобороны РФ",
– пояснил генерал-полковник, передает РИА "Новости", ссылаясь на "АиФ".
Форум по безопасности пройдет в российской столице с 23 по 25 апреля.
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