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Запад бойкотирует конференцию по безопасности в РФ

Фото: www.globallookpress.com
На приглашение Москвы страны блока ответили отказом

И без того напряженные отношения между Россией и странами Североатлантического альянса усугубляет последний. На сей раз члены НАТО во главе с американскими кураторами проигнорировали приглашение Москвы, где через две недели стартует конференция по международной безопасности.

Несмотря на то что альянс имеет непосредственное отношение к данной теме, его представители объявили РФ бойкот. О возмутительном поведении Запада поведал замглавы Минобороны Александр Фомин.

Он отметил, что, как и прежде, государства-члены НАТО вошли в список приглашенных, в том числе его "военно-политическое руководство".  

"Но США от участия отказались, а европейские государства, придерживаясь принципа так называемой евроатлантической солидарности, тоже воздерживаются от контактов с Минобороны РФ",

– пояснил генерал-полковник, передает РИА "Новости", ссылаясь на "АиФ".

Форум по безопасности пройдет в российской столице с 23 по 25 апреля. 

Ксения АНДРЕЕВА
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