США получают огромную прибыль, размещая войска в Европе для защиты от России

Американцы постоянно твердят о скором нападении РФ на Европу, не приводя никаких аргументов. Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор утверждает, что эта информация ложная.

По его словам, у Москвы нет планов атаки каких-либо стран. Однако Пентагон использует "страшилку", чтобы не оправданно размещать свои войска на территории союзных государств. При этом узкий круг людей получает от этого колоссальную прибыль.

"Существующие лобби располагают колоссальными деньгами и платят людям на Капитолийском холме огромные суммы за поддержку любых проектов, предусматривающих размещение воинских контингентов за океаном. Военное присутствие за океаном – это их кассовый аппарат",

– сказал Макгрегор в эфире телеканала Fox News.

Он отметил, что Трамп не может вернуть войска обратно, так как это будет означать, что страна тратит огромные средства на содержание армии бесцельно.