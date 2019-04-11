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Хаос и праздник: военные свергли власть в Судане

Фото: AP/TASS Фото: AP/TASS Фото: AP/TASS
Фото: AP/TASS Фото: AP/TASS Фото: AP/TASS
Президента скинули, правительство разогнали

В Судане произошел военный переворот. Национальная армия сместила с поста действующего главу государства Омара аль-Башира, который руководил страной на протяжении последних 30 лет. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия

Как передает Reuters, аль-Башир официально ушел в отставку. Пока что организаторы госпереворота решают вопрос – кто возглавит страну на временных началах.

Резиденцию аль-Башира окружили солдаты и бронетехника. Также военные отправили в отставку правительство. Премьер-министр страны Мухаммед Тахер Ииля арестован, пишет портал Al Mashhad Al Sudani. Всего задержано около более сотни приближенных к президенту людей. Судьба самого аль-Башира неизвестна. По разным данным, он либо уехал из страны, либо был заключен под домашний арест. 

По данным телеканала "Аль-Маядин", также задержаны начальник президентской гвардии Абдель Рахим Мухаммед Хусейн, руководитель правящей партии "Национальный прогресс" и Ахмед Харун.

Национальное телевидение и радио тоже захвачены. В эфире было объявлено о том, что скоро будет сделано важное заявление военных, после чего примерно в 06:00 мск телеканалы и радиостанции прекратили вещание. Военные взяли под контроль и все основные дороги и мосты столицы Судана Хартум.

Тем временем жители страны празднуют свержение власти. На улицах Хатума люди гуляют с национальными флагами и кричат "Мы победили!".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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