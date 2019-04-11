Хаос и праздник: военные свергли власть в Судане

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В Судане произошел военный переворот. Национальная армия сместила с поста действующего главу государства Омара аль-Башира, который руководил страной на протяжении последних 30 лет. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия
Как передает Reuters, аль-Башир официально ушел в отставку. Пока что организаторы госпереворота решают вопрос – кто возглавит страну на временных началах.
Резиденцию аль-Башира окружили солдаты и бронетехника. Также военные отправили в отставку правительство. Премьер-министр страны Мухаммед Тахер Ииля арестован, пишет портал Al Mashhad Al Sudani. Всего задержано около более сотни приближенных к президенту людей. Судьба самого аль-Башира неизвестна. По разным данным, он либо уехал из страны, либо был заключен под домашний арест.
По данным телеканала "Аль-Маядин", также задержаны начальник президентской гвардии Абдель Рахим Мухаммед Хусейн, руководитель правящей партии "Национальный прогресс" и Ахмед Харун.
Национальное телевидение и радио тоже захвачены. В эфире было объявлено о том, что скоро будет сделано важное заявление военных, после чего примерно в 06:00 мск телеканалы и радиостанции прекратили вещание. Военные взяли под контроль и все основные дороги и мосты столицы Судана Хартум.
Тем временем жители страны празднуют свержение власти.
На улицах Хатума люди гуляют
с национальными флагами и кричат "Мы победили!".
Жители столицы Судана празднуют отставку президента страны аль-Башира, хотя официально о ней ещё не объявлено. #Sudan #SudanCoup #SudanProtests pic.twitter.com/kbdHHTzssR— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 11 апреля 2019 г.
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