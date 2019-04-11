"Не Порошенко": названо главное преимущество Зеленского

Народ устал от антироссийского режима Киева

Перемену власти пророчат Украине эксперты. В первую очередь народ устал от раболепного правления Петра Порошенко и, вероятно, будет голосовать не столько за Владимира Зеленского, сколько против действующего президента.

Главный аргумент избирателей – "смена лица". На нее есть "колоссальный запрос", полагает украинский политолог Александр Дудчак. Шоумен, по его мнению, выиграет, потому что он "не Порошенко". Именно это и есть главное преимущество кандидата из мира театра и кино.

"Особенность этих выборов еще и в том, что люди зачастую голосовали не в соответствии со своими политическими предпочтениями и политическими убеждениями, они голосовали за ту кандидатуру, которая, по их мнению, могла бы свалить Порошенко",

– цитирует эксперта РИА "Новости". Если данный прогноз сбудется, то от абсурдных "порошенковских" реформ, направленных против Москвы, не останется и следа, уверен российский политолог Олег Бондаренко. Впрочем, в победе тезки президента РФ он не сомневается. При этом не исключено, что Зеленский развернет активную деятельность по отмене "формальных ограничителей".

"Вполне он может возобновить прямое авиасообщение, например, пойти на снятие каких-то самых бредовых порошенковских антироссийских историй, которые соответствуют интересам простых жителей",

– пояснил политолог журналистам. И предположил, что руководитель страны из актерской среды будет стараться доказать: "он не такой, как Порошенко, и под всем этим бредом подписываться не будет".

Впрочем, вполне возможно, что Зеленский, когда станет президентом, последует примеру своего французского коллеги Эммануэля Макрона: то есть будет метить в Верховную раду, выборы в которую пройдут осенью. С этой целью вероятный украинский лидер "создаст свое движение". А вот для Юлии Тимошенко с ее "Батькивщиной" места в парламенте, скорее всего, не найдется.

Ранее, 31 марта, на Украине выбирали будущего правителя. С первого раза не вышло. Второй тур назначен на 21 апреля. В него вышли конфетный магнат, нынешний глава государства Петр Порошенко и актер и шоумен Владимир Зеленский. За два дня до главного события претенденты на президентское кресло сразятся в словесном поединке.