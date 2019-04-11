"Сохраним историю": Володин обсудил реконструкцию легендарного Дома офицеров

Председатель Госдумы встретился с саратовскими ветеранами и пообещал отремонтировать судьбоносное здание

Саратовская область – избирательный округ Вячеслава Володина. Думский спикер посетил его с рабочим визитом, в ходе которого побывал в летном городке г. Энгельса, где встретился с ветеранами.

Прием высокого гостя состоялся в Гарнизонном Доме офицеров, реконструкцию которого обсудили собравшиеся. Ранее жители городка обратились к парламентарию с просьбой – сохранить историческое здание. Каким собеседники хотят его видеть, поинтересовался у них Володин, затем предложил создать на базе Дома офицеров историко-культурный центр.

"Нужно обязательно проводить реконструкцию здания. Этим мы сохраним его историю. Есть здания известные своими архитектурными решениями, а это – своей уникальной историей. Оно принимало героев нашей страны. Его можно назвать символом борьбы с фашизмом, достижений в космосе, освоения Арктики. Другого такого здания в области нет, а может быть и в России",

– заявил Володин, отметив необходимость реставрации памятника Герою Советского Союза Марине Расковой. Кроме того, по словам председателя Госдумы, в благоустройстве также нуждается прилегающая территория.

Построенные в 1935 году Дом офицеров в октябре 41-го "приютил" женские авиационные полки под командованием Марины Расковой. Здесь же в свое время встречали легендарных космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова, летчика Валерия Чкалова. В этих краях тренировался первый отряд покорителей космоса, в который, помимо перечисленных, входили Алексей Леонов и Павел Попович.