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"Особый свидетель": Литва испугалась за своего посла в РФ

Представителя дипмиссии попросили на родину

Жизни прибалтийского дипломата Рямигиюса Мотузаса в России угрожает опасность. "Уязвимым" он стал на фоне "дела 13 января", по которому он проходил свидетелем. 

Как "особого свидетеля" Литва его отозвала из РФ, отметив, что от поездок в нашу страну ему пока стоит отказаться. Так, по крайней мере, считают в министерстве иностранных дел. 

"Посол вызван для консультаций по вопросу об уязвимости", 

передает сообщение пресс-службы МИД агентство BNS. 

Так называемое "дело 13 января" касается бывшего главы Минобороны СССР Дмитрия Язова и некогда сотрудника КГБ Михаила Головатова, напоминает URA.RU. Им приписывают госпереворот в уже независимой Литве в 1991 году. За преступления против человечности в марте их лишили свободы на 10 и 12 лет соответственно. В России с приговором несогласны. 

Ксения АНДРЕЕВА
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