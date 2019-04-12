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Американцы потребовали пересмотра отношений с Россией

Фото: Утро.ру
Политики Соединенных Штатов испугались возможной ядерной войны между державами

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-министр обороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн потребовали от президента Дональда Трампа как можно быстрее пересмотреть свою политику по отношению к России.

По их мнению, разногласия между Москвой и Вашингтоном могут привести к ядерному конфликту и началу масштабной войны. При этом уровень угрозы, как считают политики, достиг пика и значительно превосходит опасность во времена холодной войны.

"Нам крайне важно перезапустить отношения с Россией в сферах, где у нас общие фундаментальные интересы, включая то, как сократить зависимость от ядерного оружия, не допустить его попадания в нестабильные руки, предотвратить его использование и в конечном итоге покончить с ним как с угрозой всему миру",

говорится в статье Wall Street Journal.

Политики настаивают, что Трамп должен разработать новый подход для начала диалога с Кремлем, так как старый политический курс США уже изжил себя.

По их словам, американский и российский президент должны выпустить совместную декларацию с осуждением ядерного оружия и войны.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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