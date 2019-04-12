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Порошенко скрывает свою фамилию

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Незалежной использует псевдоним

Дружное семейство украинского лидера выбирается заграницу инкогнито. Кстати, именно так звучит одна из фальшивых фамилий Порошенко. Под ней он скрывался в начале прошлого года от посторонних глаз на Мальдивах. Mr.Petro Incognito праздно проводил там новогодние каникулы.

Возможно, пан Порошенко решил примерить фамилию оскандалившегося футболиста Кокорина. Она фигурирует в списке, который предоставило интернет-издание "Страна.ua". Впрочем, он мог также представляться Дехтеревым или Сыщиковым.

Согласно секретному перечню, вся президентская семья вместе с няней самых маленьких "Петровичей" пересекают границу по поддельным документам, изготовленным СБУ, чтобы насладиться отдыхом не один раз в год.

Фото: www.globallookpress.com

Вот имена и фамилии (преимущественно русские), по которым чета Порошенко с детьми проходит таможенный контроль: Вера Лазарева, Иван Дехтерев, Евгения Сафонова, Александр Сыщиков, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко и Ольга Герасименко.

"Как раз по количеству хватает на всех взрослых и няню для малышей",

констатируют журналисты.

Фото: www.globallookpress.com

В частной жизни Порошенко уделяет достаточно внимания путешествиям. Так, за последние несколько лет он побывал на родине Эйфелевой башни, летал в Норвегию, трижды отдохнул на Мальдивах и Испании.

Ксения АНДРЕЕВА
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