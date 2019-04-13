Евросоюз изменил санкционный список

Из перечня пропали несколько человек

Евросоюз исключил из санкционного списка 9 лиц, которые входили в окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Отмечается, что причиной такого решения стало недостаточное наличие доказательств их вины, сообщает издание Die Welt, ссылаясь на внутренние документы Европейской внешнедипломатической службы.

При этом фамилии людей не раскрываются.

Напомним, что в марте ЕС продлил на год санкции против экс-главы Незалежной Виктора Януковича и его окружения из 12 человек.