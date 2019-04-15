Американский генерал признал неспособность Запада просчитать действия нашей страны

Со времен холодной войны ситуация изменилась не в пользу альянса.

главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти призвал страны Запады наладить диалог с Россией. В противном случае есть угроза вооруженного конфликта, опасается он.

При этом общение сторон Скапаротти назвал "важной частью сдерживания", отмечает Ura.ru.

"Во времена холодной войны мы понимали сигналы друг друга. Мы разговаривали. Меня беспокоит то, что сегодня мы не знаем их так же хорошо",

– заявил он в беседе с Associated Press.

И тут же добавил, что слишком много общаться тоже ни к чему.

В Сети после заявления генерала развернулась бурная дискуссия. Россияне отмечают, что время бесед с НАТО давно прошло (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Так это они для общения каждый раз в Черное море плавают? Общаться захотелось от одиночества?" "Время разговоров прошло давно, сша понимают только силу. Нам уже надо бить их, и бить их больно!" "Распустили бы свое НАТО и общались с нами без всяких конфликтов", "Главное, мы НАТО понимаем. Очень верно. Это главное",

– пишут пользователи.