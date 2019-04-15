Лукашенко породнился с Эрдоганом

Батька признался, какое прозвище ему дал турецкий коллега

Между лидерами Белоруссии и Турции установились доверительные отношения. Александра Лукашенко и Реджепа Эрдогана связывают чувства гораздо более близкие, чем дружба. Об этом белорусский президент рассказал турецким журналистам.



В преддверии визита в Анкару Батька дал большое интервью информационному агентству Аnadolu. В нем он рассказал о том, что больше всего на свете мечтает о сближении двух стран.

"Я называю Эрдогана своим другом. Турецкий лидер обращается ко мне со словом "брат". Мы, можно сказать, как близкие, родные люди. Мы понимаем друг друга, мы поддерживаем друг друга на всех международных площадках",

– заявил Лукашенко (цитируется по "БЕЛТА").

При этом он отвесил щедрый комплимент принимающей стороне, а свою Республику обозначил куда более скромно. "Мы строим очень хорошие отношения между мощной и богатой Турцией и очень важной страной – Белоруссией. У нас нет никаких закрытых тем для сотрудничества", – сказал политик.

В своих молитвах к "Богу и Аллаху" Лукашенко просит, чтобы никто и ничто "не помешало выстраивать эти хорошие отношения". Пока что дружбе двух стран не способно повредить даже то, что Минск и Анкара находятся по разные стороны баррикад.

"Даже в сфере военно-технического сотрудничества мы нашли с вами точки соприкосновения, несмотря на то, что вы – страна НАТО, а мы принадлежим другому военно-политическому блоку – ОДКБ. Мы открыли для вас белорусов, а вы открыли для нас Турцию. Благодаря нашим отношениям с президентом Эрдоганом, правительством у нас выстроились доверительные отношения, и в этом направлении мы будем действовать", – заверил журналистов белорусский политик.

По его словам, Белоруссия способна признавать свои ошибки и правильно реагировать на конструктивную критику. "Мы спокойно относимся к объективной критике. Мы хорошие ученики, умеем учиться. У Запада есть много хорошего, чему можно научиться", – сказал президент. В то же время он признал, что и противоположная сторона признала свою неправоту и сделала шаг навстречу: "Запад отменил санкции против нас – значит, косвенно они признали, что не во всем были правы".

Говоря об этом, он сопоставил изоляцию Белоруссии с ситуацией, в которой оказалась Турция из-за решения приобрести у России зенитно-ракетные комплексы С-400. "Американцам не нравится ваша позиция. Вы закупили у России оборонительное оружие, которое вам очень нужно и которое дешевле. Вас тоже за это уже не критикуют, а пытаются избивать. За любую политику независимости Анкару начинают критиковать, нападать на Турцию", – отметил Лукашенко, добавив, что это означает, что Турция все делает правильно.