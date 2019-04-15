"В одном "плуге" НАТО": Лукашенко раскритиковал США за нападки на Турцию

Анкара взяла правильный курс на независимость, закупив российские С-400

Белорусский лидер Александр Лукашенко осудил американцев из-за их позиции относительно приобретения зенитно-ракетных комплексов у Москвы. По его словам, Вашингтон вмешивается не в свое дело, критикуя Турцию за покупку у РФ С-400. Батька же, в свою очередь, поддерживает решение Анкары и своего, как он считает друга, Реджепа Эрдогана.

"Кого только Запад не критикует! – возмутился Лукашенко во время интервью турецкому агентству Anadolu, продолжив. – Турция им чем-то не нравится. Американцам не нравится ваша позиция. Вы закупили у России оборонительное оружие, которое вам очень нужно и которое дешевле. Вас тоже за это уже не критикуют, а пытаются избивать".

По мнению белорусского лидера, Турция подвергается нападкам США "за любую политику независимости", что свидетельствует о верно выбранном курсе. Он провел параллель между Анкарой и Минском, отметив, что последний также отстаивает свой суверенитет.

"Как только ваши конкуренты, а, может и соперники, начинают вас критиковать, знайте, что вы поступаете правильно, хотя они не противники вам, вы в одном "плуге" НАТО",

– разъяснил Батька, еще раз подчеркнув, что разделяет позицию турецкого коллеги, с которым у него сложились не просто дружеские, а "братские" отношения.

"Мы называем друг друга братом, это была инициатива Реджепа Эрдогана, я его называю своим другом", – заверил Лукашенко, передает "ФедералПресс".