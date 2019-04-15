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"Ядерный покер": главное сражение РФ и США произойдет в Прибалтике

Фото: pixabay.com
Западу пророчат блицкриг

Мир на пороге войны, полагает наш соотечественник политолог Андрей Пионтковский. Конфликт с использованием ядерного вооружения, по его версии, которая, кстати говоря, не нова, разгорится между США и Россией. Победит последняя, сделал ставки эксперт, прокомментировав предполагаемую стратегию президента РФ Владимира Путина

"Он [Владимир Путин] будет играть с ними [Соединенными Штатами Америки] не в ядерные шахматы, а в ядерный покер, повышая ставки, и они в критический момент дрогнут и отступят",

написал Пионтковский в своем блоге для "Радио Свобода". По его мнению, боевые действия развернутся в Прибалтике. Эта территория, заверил политолог, соответствует всем необходимым критериям. Там Вашингтон уже не сможет избежать неугодной встречи, как "в Сирии, Ливии и, похоже, даже в Венесуэле". Трусость американцев приведет их к "капитуляции и поражению в мировой войне". Так что вряд ли они "откажутся защищать" земли Северной Европы.

Удары по ним будут неожиданными. Эксперт прогнозирует внезапное нападение Москвы, ядерные удары которой заставят США и НАТО ретироваться и уступить ей захваченные территории в обмен на прекращение огня.

"Эта дуэль может продолжаться по нарастающей вплоть до апокалипсиса взаимно гарантированного уничтожения",

– резюмировал блогер, подчеркнув, что вооружения у обеих сторон предостаточно. Между тем, заверил он, "первым дрогнет Запад", причем весьма спешно. 

Ксения АНДРЕЕВА
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