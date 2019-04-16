Конгресс также пытается получить информацию о сделках банков с россиянами

В США продолжают искать доказательства якобы имевшего быть сговора между Дональдом Трампом и Россией. Как выяснили журналисты, американские законодатели отправили запросы в несколько банков, в том числе и в Deutsche Bank, чтобы узнать подробности финансовых дел главы Белого дома.

Члены спецкомитета по разведке и комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, которые инициировали этот процесс, хотят узнать, с какими россиянами и гражданами других стран Восточной Европы, которые подозреваются в отмывании денег, банки сотрудничали. Законодатели отправили повестки также в банки Citigroup, JPMorgan Chase и Bank of America. По словам представителя Deutsche Bank, организация контактирует с комитетами.

"Мы по-прежнему намерены предоставить нужную информацию по всем правомочным расследованиям в соответствии с нашими обязательствами, установленными законом",

– сообщила представитель изданию The New York Times.

При этом если банки откажутся сотрудничать, то им может грозить суд. По информации журналистов газеты, до того как стать президентом США Трамп получил кредиты на $2 млрд у Deutsche Bank. К тому моменту, как миллиардер стал лидером страны, у него был непогашенный долг размером $300 млн.