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Госдума поддержит правительственные инициативы по корректировке контрактной системы

Фото: www.globallookpress.com
Поправки будут приняты 18 апреля и придадут законодательству еще больше динамики и эффективности

В нижней палате парламента согласны с предложениями кабинета министров РФ, прозвучавшими в среду, 17 апреля относительно госзакупок. Правительственные инициативы, касающиеся совершенствования Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", получат одобрение Госдумы.

Новые меры парламентарии рассмотрят в третьем чтении проекта завтра, 18 апреля. Об этом сообщил зампредседателя Комитета по финансовому рынку Госдумы, руководитель Экспертно-консультативного совета "Единой России" по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок Антон Гетта. Он отметил, что поправки упростят и ускорят процесс госзакупок.

"Все мы понимаем, что без этого эффективная реализация 12-ти национальных проектов крайне проблематична. В конечном итоге, речь идет о повышении качества жизни каждого гражданина в обозримом будущем, поэтому для нас это крайне важная задача",

– подчеркнул законодатель.

Антон Гетта. Фото: ER.RU

Российское правительство взяло курс на корректировку контрактной системы, заявил его председатель Дмитрий Медведев. Он назвал комплекс из 12-ти нацпроектов "чертежом будущей России", напомнив, что на их реализацию государство тратит беспрецедентные средства – почти 26 трлн рублей. В то же время премьер-министр обратил внимание на эффективное взаимодействие по данной линии Госдумы и кабмина и предложил дополнить законопроект пятью резонансными поправками.

Во-первых, по мнению Медведева, необходимо увеличить максимальные суммы электронного аукциона до 300 млн. рублей. До 2 млрд – в области строительства. Во-вторых, расширить ценовой диапазон контракта на закупку лекарств с 200 тыс. до 1 млн.

Третья инициатива касается заключения договоренностей без конкурсных процедур. Четвертая – малых предпринимателей. Теперь опытным бизнесменам, которые уже работали по госконтрактам, не придется предоставлять дополнительные гарантии. Последняя поправка гласит: разрешить изменения в соглашениях относительно объектов культуры.

По мнению Гетта, данные предложения премьера будут учтены. Дополнительные – "уйдут" на осеннюю сессию.

Ксения АНДРЕЕВА
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