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Неделя экологии объединила десятки тысяч единороссов

Фото: ТАСС/Ведомости
Акция прошла во всех уголках страны

Семь дней представители "Единой России" посвятили окружающей среде. За это время партийцы провели сотни тематических мероприятий. В процессе принимали предложения, как улучшить экологическую ситуацию в стране, рассказала председатель Комиссии президиума Генсовета ЕР по работе с обращениями граждан к председателю партии Галина Карелова.

Она отметила, что в 14 регионах неделя экологии заинтересовала министров природных ресурсов и экологии. Руководство обсуждало с населением насущные проблемы, пытаясь разрешить их.

"С жителями встречались не только представители профильных ведомств. Более 870 экспертов были включены в реализацию мероприятий, в которых приняли участие почти 63 000 жителей",

– подытожила Карелова. И подчеркнула, что одной из актуальных тем недели стал вопрос рекультивации закрытых свалок и благоустройства территорий. К слову, данные задачи прописаны в нацпроекте "Экология".

Галина Карелова. Фото: ER.RU

По всей стране на улицы вышли борцы за чистоту. Они принимали активное участие в субботниках, обсуждали вместе с руководством назревшие в населенных пунктах проблемы. Среди предложений, поступивших от неравнодушных граждан, было создание волонтерских патрулей, которые бы отслеживали загрязненные участки регионов, и проведение в школах экологических уроков. С инициативой о льготах на налоги для сортирующих и перерабатывающих предприятий выступили жители Смоленской области.

Ни одно из пожеланий россиян не останется без внимания. Все будут рассмотрены в пятницу, 19 апреля, на экологическом форуме "Единой России". Масштабное событие под названием "Чистая страна" в Челябинске соберет более 60 тысяч участников.

Ксения АНДРЕЕВА
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