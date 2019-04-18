"Единая Россия" получила более двух тысяч заявок на участие в предварительном голосовании

Окончательное число участников станет известно до 5 мая

Депутат Госдумы и заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Виктор Селиверстов рассказал о том, как проходит подготовка к отбору кандидатов на внутрипартийные выборы.

По его словам, на сегодняшний день принять участие в предварительном голосовании изъявили желание 2 тысячи 377 человек. Больше всего заявок поступило в Волгоградской (5,4 человека на место) и Тульской областях (4,7), а также в Республике Марий Эл (4).

"Регистрация участников предварительного голосования не сбавляет темп. На сегодняшний день о желании представлять Партию на выборах в региональные Парламенты в сентябре 2019 года заявили 1143 человека, а в Думы административных центров – 1234 человека",

– цитирует Селиверстова пресс-служба "Единой России".

Он отметил, что среди желающих принять участие в отборе стало больше молодежи и людей, которые раньше не занимались политикой. Им вместе с остальными предстоит выступить на дебатах, где они должны рассказать своим потенциальным избирателям про свое видение решения проблем. Региональные отделения "Единой России" уже провели 150 таких дискуссий в 17 регионах. В них поучаствовали 600 человек.

"В ближайшее время мы планируем провести еще более 900 дебат-площадок в 22 субъектах", – добавил Селиверстов.

Предварительное голосование "Единой России" пройдет в 44 субъектах России. В 18 регионах состоятся выборы в высшие органы власти, в 13 – выборы депутатов в заксобрания. Еще в 22 регионах запланированы выборы депутатов в административные центры, в трех субъектах – глав центров. Также в 14 регионах выберут представителей муниципальных органов.