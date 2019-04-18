Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Санкции РФ против Украины приведут к новому конфликту с Белоруссией

Фото: www.globallookpress.com
Минск может принять меры Москвы за атаку на себя

Россия изначально целилась в Белоруссию, когда принимала жесткие санкции против Украины. Скорее всего, Минск в будущем еще "получит" от Москвы, полагает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Возможно, это является очередным шагом, нацеленным на новые удары именно по Минску",

сказал Симонов в интервью "Коммерсанту".

Чтобы понять, что это действительно так, нужно будет проследить за риторикой Кремля: если там начнут критиковать Минск за поставки нефтепродуктов на Украину, то теория окажется верной. Что же до Белоруссии, то оттуда стоит ждать нервной реакции. Вполне возможно, что российско-белорусские отношения начнут портиться с новой силой.

"Этим самым мы вызовем новый виток конфликта, и не факт, что мы к этому готовы",

– пришел к выводу эксперт.

Он отметил, что объемы российского экспорта нефти на Украину с 2014 года катастрофически упал. Сейчас в Незалежную поставляется менее полумиллиона баррелей в год. С украинского рынка ушли российские нефтяные компании – "Татнефть" и "Лукойл". Но, тем не менее, Россия остается ее вторым ведущим поставщиком нефтепродуктов. А первым, как нетрудно догадаться, является Белоруссия. С учетом этой картины российские контрсанкции довольно двусмысленны, считает Симонов. Их вполне можно трактовать как предупреждение белорусам.

В пресс-службе регулятора нефтяной отрасли концерна "Белнефтехим" высказались осторожно, заявив, что объем поставок на украинский рынок зависит определяется по остаточному принципу.

"[Белоруссике] НПЗ прежде всего ориентируются на обеспечение потребностей внутреннего рынка, а оставшаяся часть [произведенных] нефтепродуктов идет на экспорт на те или иные внешние рынки с учетом главного критерия – маржинальности", – цитирует РИА "Новости" пресс-службу "Белнефтехим".


По мнению партнера информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаила Крутихина, перекрыть белорусско-украинский канал будет непросто, поскольку Москва вряд ли захочет лишить своего союзника заработать. Тем не менее, серьезного ущерба Украине не избежать. Во-первых, все остальные варианты импорта нефти предполагают дорогую логистику и участие посредников. Да и Белоруссия, вероятно, поднимет тарифы. Так что рядовым гражданам нужно готовится к тому, чтобы оплачивать из своих карманов потери государства.

"Это обойдется очень дорого. Это будут долларовые потери. Если учитывать, что Украина за прошлый год потратила где-то $4,5 млрд (!) долларов только на импорт нефти и нефтепродуктов, и половина пришла из России, то это очень-очень накладно",

сказал Крутихин в эфире "Дождя".

А вот России никакие потери не грозят, поскольку на ее нефть существует стабильно высокий спрос, отметил он. С этим согласен и член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов. По его словам, последствия санкционной войны несопоставимы для России и Украины.

"Эта санкционная война, которую Киев просто поиграет по определению, и печально, что украинские власти идут на это, не думая о будущем собственных граждан", – цитирует его РИА ФАН.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Россия жестко ответила на санкции Украины

Москва отреагировала на торговые ограничения с киевской стороны

Приехали договариваться: посланница Трампа тайно прибыла в Москву

Чиновники России и США провели строго засекреченные переговоры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей