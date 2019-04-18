Минск может принять меры Москвы за атаку на себя

Россия изначально целилась в Белоруссию, когда принимала жесткие санкции против Украины. Скорее всего, Минск в будущем еще "получит" от Москвы, полагает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Возможно, это является очередным шагом, нацеленным на новые удары именно по Минску",

– сказал Симонов в интервью "Коммерсанту".

Чтобы понять, что это действительно так, нужно будет проследить за риторикой Кремля: если там начнут критиковать Минск за поставки нефтепродуктов на Украину, то теория окажется верной. Что же до Белоруссии, то оттуда стоит ждать нервной реакции. Вполне возможно, что российско-белорусские отношения начнут портиться с новой силой.

"Этим самым мы вызовем новый виток конфликта, и не факт, что мы к этому готовы",

– пришел к выводу эксперт.

Он отметил, что объемы российского экспорта нефти на Украину с 2014 года катастрофически упал. Сейчас в Незалежную поставляется менее полумиллиона баррелей в год. С украинского рынка ушли российские нефтяные компании – "Татнефть" и "Лукойл". Но, тем не менее, Россия остается ее вторым ведущим поставщиком нефтепродуктов. А первым, как нетрудно догадаться, является Белоруссия. С учетом этой картины российские контрсанкции довольно двусмысленны, считает Симонов. Их вполне можно трактовать как предупреждение белорусам.

В пресс-службе регулятора нефтяной отрасли концерна "Белнефтехим" высказались осторожно, заявив, что объем поставок на украинский рынок зависит определяется по остаточному принципу.

"[Белоруссике] НПЗ прежде всего ориентируются на обеспечение потребностей внутреннего рынка, а оставшаяся часть [произведенных] нефтепродуктов идет на экспорт на те или иные внешние рынки с учетом главного критерия – маржинальности", – цитирует РИА "Новости" пресс-службу "Белнефтехим".





По мнению партнера информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаила Крутихина, перекрыть белорусско-украинский канал будет непросто, поскольку Москва вряд ли захочет лишить своего союзника заработать. Тем не менее, серьезного ущерба Украине не избежать. Во-первых, все остальные варианты импорта нефти предполагают дорогую логистику и участие посредников. Да и Белоруссия, вероятно, поднимет тарифы. Так что рядовым гражданам нужно готовится к тому, чтобы оплачивать из своих карманов потери государства.

"Это обойдется очень дорого. Это будут долларовые потери. Если учитывать, что Украина за прошлый год потратила где-то $4,5 млрд (!) долларов только на импорт нефти и нефтепродуктов, и половина пришла из России, то это очень-очень накладно",

– сказал Крутихин в эфире "Дождя".

А вот России никакие потери не грозят, поскольку на ее нефть существует стабильно высокий спрос, отметил он. С этим согласен и член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов. По его словам, последствия санкционной войны несопоставимы для России и Украины.

"Эта санкционная война, которую Киев просто поиграет по определению, и печально, что украинские власти идут на это, не думая о будущем собственных граждан", – цитирует его РИА ФАН.