Навальному предложили пройти тест на наркотики

Нибиру
- Москва на очереди: Нибиру атакует старинный русский город
- Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Проверку на наркотическую зависимость, подобно той, что прошли Петр Порошенко и Владимир Зеленский, по мнению депутата Виталия Милонова, стоит устроить руководителю Фонда
борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному. Усомниться в трезвости опального
блогера парламентария заставил ряд видеоматериалов, выложенных в Сеть. На
некоторых кадрах он заметил признаки "тревожного
поведения", подчеркнув, что сам не является специалистом, поэтому не
берется делать выводы.
"Включает камеру и сам с собой разговаривает, сам себя убеждает, сам себе что-то доказывает, – пояснил Милонов в интервью "URA.RU", добавив. – Видимо, его отпускает, накрывает".
Раскритиковал собеседник также мимику и жесты Навального. Они тоже, по словам народного избранника, вызывают вопросы. При этом он не считает главу ФБК наркоманом, пока тот не сдал анализы. Уверенность в "чистоте" Алексея пошатнется, если тот не согласится на проверку.
В качестве примера депутат привел дорожную ситуацию, когда водителя просят пройти тест на алкоголь, от которого можно отказаться. Однако это будет означать, что автомобилисту есть, что скрывать.
К
слову, на наркотики, полагает Милонов, необходимо тестировать каждого
политического деятеля, "который хочет
хоть чем-то руководить, даже маленьким муниципальным советом".
В Кремле состоялись исторические переговоры
Чтобы со стороны наблюдать за заседаниями евродепутатов, не обязательно тратить миллионы. Это можно сделать совершенно бесплатно