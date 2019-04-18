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Навальному предложили пройти тест на наркотики

Алексей Навальный. Фото: www.globallookpress.com
В трезвости опального блогера усомнился депутат Милонов

Проверку на наркотическую зависимость, подобно той, что прошли Петр Порошенко и Владимир Зеленский, по мнению депутата Виталия Милонова, стоит устроить руководителю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному. Усомниться в трезвости опального блогера парламентария заставил ряд видеоматериалов, выложенных в Сеть. На некоторых кадрах он заметил признаки "тревожного поведения", подчеркнув, что сам не является специалистом, поэтому не берется делать выводы.

"Включает камеру и сам с собой разговаривает, сам себя убеждает, сам себе что-то доказывает, – пояснил Милонов в интервью "URA.RU", добавив. – Видимо, его отпускает, накрывает".

Раскритиковал собеседник также мимику и жесты Навального. Они тоже, по словам народного избранника, вызывают вопросы. При этом он не считает главу ФБК наркоманом, пока тот не сдал анализы. Уверенность в "чистоте" Алексея пошатнется, если тот не согласится на проверку.

В качестве примера депутат привел дорожную ситуацию, когда водителя просят пройти тест на алкоголь, от которого можно отказаться. Однако это будет означать, что автомобилисту есть, что скрывать.

К слову, на наркотики, полагает Милонов, необходимо тестировать каждого политического деятеля, "который хочет хоть чем-то руководить, даже маленьким муниципальным советом".

Оксана ПОДТУРКИНА
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