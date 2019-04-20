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Лукашенко напомнил о роли России в сохранении суверенитета Белоруссии

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Батька подчеркнул, что не стоит искать в его словах угрозу России

Александр Лукашенко успокоил российских политиков и заявил, что Москва играет важную роль в сохранении суверенитета Белоруссии. А его высказывание о том, что те, кто попытаются посягнуть на свободу страны, получат отпор, к России не относилось.

"Зря страдают некоторые политики, особенно в России. Я получил всю эту информацию: "Ах, это против России". Фразы эти были направлены против тех, кто попытается это сделать",

цитирует президента Белоруссии агентство "БЕЛТА".

Он добавил, что соседняя страна – это "оплот суверенитета" его государства. Лукашенко подчеркнул, если начнется война, то "мы с Россией будем в окопах вместе".

Лидер белорусов добавил, что его высказывание касается двух факторов внутреннего и внешнего. Первый заключается в том, что есть предположение о том, что его якобы проклянет народ, если Белоруссию включат в состав другого государства.

"Что касается внешней, то история знает, сколько было случаев, когда силой то или иное государство включали в состав другого государства. Поэтому это был и внешний акцент, что если кто-то посмеет - получит отпор", – подытожил Лукашенко.

Полина ИВАНОВА
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