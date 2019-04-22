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Швеция готовит плацдарм для наступления на Россию

Фото: flickr.com/Hakan Dahlstrom
На остров Готланд перебрасывают солдат и технику

Стокгольм увеличивает военное присутствие на популярном среди туристов острове в Балтийском море. Это происходит на фоне нарастания напряженности в отношениях с Россией. По заявлению шведских властей, тем самым страна хочет усилить собственную безопасность.

На Готланде в последнее время участились военные маневры. "Над шведским островом гремят выстрелы, военные в камуфляже продвигаются под ледяным дождем под прикрытием стволов деревьев и наводят прицелы на побережье. Всего в нескольких километрах солдаты в шлемах и бронежилетах поверх зимних курток обстреливают из ручных гранатометов покрытое снегом поле", – описываются учения в репортаже, опубликованном на сайте немецкого телеканала N-TV.

Швеция не входит в НАТО и не имеет непосредственной границы с Россией, однако правительство страны реагирует на недавние агрессивные действия Москвы, отмечает издание. Беспокойство Стокгольму внушает в первую очередь повышенная активность российских боевых самолетов и военных кораблей в Балтийском море. В октябре 2014 г. показавшаяся недалеко от шведских берегов, предположительно, российская субмарина вызвала в стране настоящую панику.

После событий на востоке Украины и в Крыму Швеция в 2017 г. снова ввела воинскую повинность и повысила расходы на оборону. Тогда же были проведены крупнейшие на данный момент учения за последние 23 года, в которых приняли участие более 20 тысяч военнослужащих из Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Литвы, Норвегии и США. Это означает, что Швеция готовится к настоящим боевым действиям против "восточного агрессора".

Фото: www.globallookpress.com

К возможной войне готовят и мирное население. Телеканал напоминает, что не так давно местное Министерство обороны разослало брошюру под названием "Если случится кризис или война" по всем 4,8 млн домохозяйств в Швеции.

После распада Советского Союза шведы сократили свои вооруженные силы. Подразделение, базировавшееся на Готланде, тоже было расформировано в 2005 г., а казармы продали частным лицам. Однако напряженность в отношениях с Россией заставила правительство Швеции вернуть армейские подразделения на остров. С января 2018 г. на Готланде снова базируются военные.

"Я не говорю о том, что для шведов существует прямая угроза. Я говорю о ситуации с безопасностью, которая сегодня стала хуже, чем была десять лет назад. Поэтому мы развиваем наши военные мощности",

– прокомментировал ситуацию министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Некоторые жители Готланда относятся к возвращению военных критически. Другие надеются, что присутствие вооруженных сил будет иметь положительный эффект и, в частности, приведет к более оживленной жизни острова не только в туристический сезон.

Андрей ФИЛАТОВ
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