Америка отказалась от гонки вооружений

Соединенные Штаты не пытаются угнаться за Россией в части вооружения. Перед ними стоит совсем другая задача, рапортовал представитель Пентагона Дэвид Трахтенберг.

"Что мы пытаемся сделать, так это предпринять ряд умеренных шагов, чтобы уменьшить у России чувство самоуверенности, что то, что они [россияне], делают дает им некоторое чувство ощутимого преимущества, что приведет к просчету с их стороны, чего бы мы не хотели видеть",

– цитирует Трахтенберга РИА "Новости".

По его словам, Вашингтону не интересна гонка вооружений. А вот в Москве, уверены за океаном, спят и видят, как бы похвастаться своим оружием. Не зря же президент РФ Владимирм Путин рассказывал об известных на весь мир ядерных системах, по мнению представителя штаб-квартиры, "с большой помпой".

"Для гонки [вооружений] нужны двое. Мы не заинтересованы в том, чтобы соответствовать русским "система на систему",

– заверил американец, который является замом Джона Руда, заместителя министра обороны США.

Новости о современных разработках российского вооружения каждый раз вызывают на Западе приступ паники. Возможно, Штаты не заинтересованы в гонке, поскольку не имеют необходимого потенциала. А не могут и не хотят – это уже разные вещи. Или своими заявлениями американцы пытаются усыпить бдительность?