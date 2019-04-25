Петров и Боширов подслушивали: РФ втянули в секс-скандал с Клинтоном

Россиян возмутили лживые обвинения американцев

Москва наблюдала со стороны за интрижкой между экс-президентом США Биллом Клинтоном и его подчиненной Моникой Левински. Она якобы "прослушивала" секс по телефону скандально известных любовников.

Американская клевета, распространившаяся со скоростью звука, стала поводом для насмешек и острот. Россияне даже устроили в Сети негласное состязание, кто оставит более желчный комментарий под постом с заглавием: "ЭТО НЕ ЛЕЧИТСЯ!!!". (Орфография и пунктуация авторские).

"Петров, Боширов и Чепига слушали, ага",

– съязвил интернет-пользователь, напомнив о существовании "отравителей" Скрипалей, на которых повесили покушение на экс-шпиона и его дочь без суда и следствия.



"Нет предела маразму. Завтра они объявят, что РФ руководила процессом зачатия Обамы", "Сами слушают , а нам не дают. Могли бы по ТВ запустить", "Не только слушала, но и руководила процессом",

– изощрялись россияне.

Пикантную подробность российской слежки раскопал спецпрокурор Роберт Мюллер, о чем накануне написал MediaITE. Портал сообщает, что информация о постельном разговоре есть в докладе о "вмешательстве" Кремля в выборы 2016 года. Из публичной версии столь интимную деталь изъяли.