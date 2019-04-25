Петров и Боширов подслушивали: РФ втянули в секс-скандал с Клинтоном

Нибиру
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Москва наблюдала со стороны за интрижкой между экс-президентом США Биллом Клинтоном и его подчиненной Моникой Левински. Она якобы "прослушивала" секс по телефону скандально известных любовников.
Американская клевета, распространившаяся со скоростью звука, стала поводом для насмешек и острот. Россияне даже устроили в Сети негласное состязание, кто оставит более желчный комментарий под постом с заглавием: "ЭТО НЕ ЛЕЧИТСЯ!!!". (Орфография и пунктуация авторские).
"Петров, Боширов и Чепига слушали, ага",
– съязвил интернет-пользователь, напомнив о существовании "отравителей" Скрипалей, на которых повесили покушение на экс-шпиона и его дочь без суда и следствия.
"Нет предела маразму. Завтра они объявят, что РФ руководила процессом зачатия Обамы", "Сами слушают , а нам не дают. Могли бы по ТВ запустить", "Не только слушала, но и руководила процессом",
– изощрялись россияне.
Пикантную подробность российской слежки раскопал спецпрокурор Роберт Мюллер, о чем накануне написал MediaITE. Портал сообщает, что информация о постельном разговоре есть в докладе о "вмешательстве" Кремля в выборы 2016 года. Из публичной версии столь интимную деталь изъяли.
Лидер КНДР опоздал на полчаса на встречу с президентом России
Датское упрямство станет для проекта непреодолимым препятствием