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"Единая Россия" заступилась за пермского пенсионера

Фото: ЕР.RU
Мужчину могут наказать за самовольный ремонт сельской дороги

Активисты "Единой России" – борцы за справедливость. Узнав о том, что жителя одной из деревень в Пермском крае оштрафовали за ремонт дороги, они поспешили пожилому мужчине на помощь.

В региональном отделении партии пенсионеру Василию Яркову выделят квалифицированного юриста, который будет отстаивать его права. Благодаря единороссам постановление и вытекающий из него штраф будут оспорены, отметил депутат земского собрания Кудымкарского муниципального района Пермского края Алексей Баяндин.

"Необходимо тщательно разобраться в этой истории. Люди, которые по своей инициативе решают проблемы всей деревни, не должны оказываться в подобных ситуациях", – заявил законодатель.

Фото: www.globallookpress.com

В "Единой России" позаботятся не только о Яркове, но и о его соседях. Партийцы намерены обратиться к местной власти, чтобы та отремонтировала дорогу в деревне Пруддор, где живет пенсионер. Чтобы по ней могли свободно передвигаться пешеходы и транспорт. Кроме того, по мнению ЕР, населенный пункт необходимо включить в программу благоустройства.

Имя пермского селянина накануне промелькнуло в прессе в связи с тем, что он положил на дорогу доски. Однако, как оказалось, это является самовольным ремонтом, что противоречит закону. После жалоб соседей местная ГИБДД обязала Яркова заплатить штраф в 5 тыс. рублей. 


Ксения АНДРЕЕВА
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