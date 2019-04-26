Представителя РФ развернули в американском посольстве, не позволив выступить в ООН

В Соединенных Штатах персоной нон-грата по неизвестной причине объявлен доктор биологических наук Дмитрий Поклонский. Его не пустили в страну, отказав в визе.

Таким образом, эксперт по химоружию не смог выступить на заседании Совета Безопасности ООН, которое прошло в четверг, 25 апреля, в Нью-Йорке, рассказали в госструктурах РФ.

"Посольство США отказало в визе эксперту-консультанту генерального секретаря ООН от России, доктору биологических наук Дмитрию Поклонскому",

– цитирует сообщение "Интерфакс".

Собравшиеся в ООН не услышали доклад россиянина по Сирии. Выступление Поклонского содержало отчет о предполагаемой химатаке в городе Дума, которая произошла 7 апреля прошлого года и унесла 70 жизней. Российские специалисты подвергли анализу доклад миссии Организации по запрещению химического оружия.