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В Соединенных Штатах персоной нон-грата по неизвестной причине объявлен доктор биологических наук Дмитрий Поклонский. Его не пустили в страну, отказав в визе.
Таким образом, эксперт по химоружию не смог выступить на заседании Совета Безопасности ООН, которое прошло в четверг, 25 апреля, в Нью-Йорке, рассказали в госструктурах РФ.
"Посольство США отказало в визе эксперту-консультанту генерального секретаря ООН от России, доктору биологических наук Дмитрию Поклонскому",
– цитирует сообщение "Интерфакс".
Собравшиеся в ООН не услышали доклад россиянина по Сирии. Выступление Поклонского содержало отчет о предполагаемой химатаке в городе Дума, которая произошла 7 апреля прошлого года и унесла 70 жизней. Российские специалисты подвергли анализу доклад миссии Организации по запрещению химического оружия.
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